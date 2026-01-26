Gaziantep’in Nurdağı ilçesi, akşam saatlerinde meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem yurttaşlarda endişe yarattı.

AFAD verilerine göre sarsıntı yerin yaklaşık 7,8 kilometre derinliğinde meydana geldi ve çevre illerde de hissedildi.

BEKTAŞ, STRES TRANSFERİNE DİKKAT ÇEKTİ

Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptığı değerlendirmede 2023’teki 7,7 büyüklüğündeki Pazarcık depreminden sonra oluşan stres transferine dikkat çekti. Bektaş’a göre, bu büyük kırılmadan sonra yer kabuğundaki gerilim, Ölü Deniz Fayı doğrultusunda Amik Ovası, Hatay ve Gaziantep–Nurdağı hattına doğru kaydı.

BÖLGESEL FAYLAR ÜZERİNDEKİ YÜK ARTIYOR

Bektaş, aktarılan gerilimin yerel faylar üzerindeki baskıyı artırabileceğini ifade ederek, yaşanan durumun yeni sismik hareketliliklere zemin hazırlayabileceğini belirtti. Bölgedeki depremlerin tekil olaylar olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çeken Bektaş, riskin jeolojik süreçlerle beraber ele alınmasının önemine vurgu yaptı.

YAKIN TAKİP VURGUSU

Deprem biliminin “stres transferi” olarak adlandırdığı bu süreç, büyük bir sarsıntının ardından enerjinin çevredeki faylara yayılması anlamına geliyor. Bu sebeple uzmanlar, Gaziantep ve Hatay hattında meydana gelen sarsıntıların yakından izlenmesi gerektiğini ifade ediyor. Şu aşamada net bir büyük deprem uyarısı yapılmasa da, mevcut değerlendirmeler bölgedeki risk seviyesinin göz ardı edilmemesi gerektiğini ortaya koyuyor.