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Kaynak: ANKA

Eğitim-İş Sendikası, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından deprem bölgesindeki kamu çalışanlarına ödenen tazminat ve artırımlı fazla çalışma ücretine ilişkin açılan davanın sonuçlandığını açıkladı.

Sendika, 11 Mayıs 2023 tarihli ve 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nda bazı ilçelerin kapsam dışında tutulmasına karşı yargıya başvurmuştu.

DANIŞTAY'DAN İPTAL KARARI

Davayı görüşen Danıştay 12. Dairesi, söz konusu ilçelerin AFAD kararları kapsamında Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi olarak kabul edildiğine dikkat çekti.

Daire, bu bölgelerde görev yapan kamu personelinin tazminat ve artırımlı fazla çalışma ücretinden yararlandırılmamasında hukuka uygunluk bulunmadığına hükmetti.

Kararla birlikte 7267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı'nın ilgili maddesinde söz konusu ilçe, mahalle ve köylerin kapsam dışında bırakılmasına ilişkin eksik düzenleme iptal edildi.

HANGİ İLÇELERİ KAPSIYOR?

Dava; Adana'nın Aladağ, Feke, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Pozantı, Saimbeyli, Sarıçam, Tufanbeyli ve Yumurtalık; Diyarbakır'ın Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice ve Silvan; Elazığ'ın Ağın, Alacakaya, Arıcak, Keban ve Sivrice ilçeleri ile Sivas'ın Gürün ilçesini kapsıyor.

Eğitim-İş, kararın ardından yaptığı açıklamada, “Tüm kamu emekçilerinin mücadelesinde en önde durmaya devam edeceğimizi ilan ederiz” ifadelerini kullandı.