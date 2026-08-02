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Kaynak: ANKA

Adıyaman Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, 6 Şubat depremlerinde hasar gören ve geçtiğimiz aylarda baştan sona yenilenen Hısnı Mansur Caddesi üzerindeki Trafik Parkı'nda yeşil alan ve peyzaj çalışmalarını tamamladı.

Yürütülen çalışmalar kapsamında parkın yeşil alanları yeniden düzenlenirken, peyzajı modern bir görünüme kavuşturuldu. Çim biçme işlemleri yapılırken sulama sistemlerinin bakım ve kontrolleri de gerçekleştirildi.

VATANDAŞLAR İÇİN DAHA MODERN YAŞAM ALANI

Bakım ve çevre düzenleme çalışmalarının tamamlanmasıyla Trafik Parkı'nın, çocuklardan yetişkinlere kadar her yaştan vatandaşın güvenli, temiz ve estetik bir ortamda vakit geçirebileceği modern bir yaşam alanı haline geldiği belirtildi.

BAŞKAN TUTDERE: YEŞİL ALANLARIMIZI DAHA GÜÇLÜ KORUYORUZ

Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, deprem sonrası yeniden yapılanma sürecinde yeşil alanların büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Tutdere, "Depremin ardından şehrimizi sadece altyapısıyla değil, sosyal yaşam alanları ve yeşil dokusuyla da yeniden inşa ediyoruz. Vatandaşlarımızın nefes alabileceği parklarımızın her mevsim bakımlı ve canlı kalması için ekiplerimiz büyük bir özveriyle çalışıyor. Özellikle yaz aylarında artan sıcaklıklar nedeniyle yeşil alanlarımızın korunmasına ayrı bir hassasiyet gösteriyoruz. Daha yeşil, daha yaşanabilir bir Adıyaman için çalışmalarımız kararlılıkla devam edecek." ifadelerini kullandı.