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Kaynak: İHA

Adana'nın Saimbeyli ilçesi ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesine peş peşe meydana gelen depremler sırasında Kozan'daki toprak hareketliliği paniğe neden oldu.

Bugün Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ilk olarak 4.8 büyüklüğünde, kısa bir süre sonra 4.9 büyüklüğünde ve Osmaniye'nin Sumbas ilçesine 5.2 büyüklükte depremler meydana geldi.

Depremler sırasında Kozan'ın Tokmanaklı Mahallesi sınırları içerisinde yer alan hakim bir tepeden kopararak düşen kaya kütlesi paniğe neden oldu. Bu anlar mahalle sakileri tarafından kaydedildi.