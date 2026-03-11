İstanbul Büyükçekmece'deki Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi üç yıldır adeta kaderine terk edilmiş durumda. “Depreme dayanıksız, risk taşıyor, yerine yenisini yapacağız” denilerek üç yıl önce boşaltılan İstanbul Büyükçekmece’deki Şehit Batuhan Ergin Anadolu Lisesi için bugüne kadar somut bir adım atılmadı.

13 Aralık 2023’te okul binası tahliye edildi ve burada eğitim gören öğrenciler Recep Güngör Anadolu Lisesi’ne gönderildi. egitimdenhaberler.net’te Nezir Karayün’ün haberine göre bu durum pek çok sorunu da beraberinde getirdi.

Okulun kalabalık olması nedeniyle eğitim ikili sistemle yürütülüyor. Buradan gönderilen öğrenciler ise öğleden sonra okula gidiyor ve akşam 18.30’da okuldan çıkıyor. Veliler, özellikle Ramazan ayında çocuklarının okuldan geç çıktıkları için iftara yetişmekte büyük zorluk yaşadıklarını söylüyor.

Şimdi ise ders saatlerinin uzatılması gündemde. Bu durum gerçekleşirse çocuklarının eve dönüş saatinin akşam 20.00’yi bulabileceğini ifade eden veliler, “Biz çocuklarımızı gece karanlığında eve dönen öğrenciler olarak görmek istemiyoruz. Eğitim böyle zor şartlarda yürütülmemeli” diyor.

Velilerin dikkat çektiği bir diğer önemli konu ise ikili eğitim nedeniyle oluşan yoğunluk. Aynı binada iki farklı okulun eğitim görmesi temizlik ve hijyen konusunda da endişe yaratıyor. Veliler çocuklarının sağlıklı ve güvenli bir eğitim ortamında bulunmasını istediklerini belirterek mevcut koşulların geçici olması gerektiğini vurguluyor.

Ancak geçen sürenin uzaması, geçici çözümün kalıcı hale geldiği kaygısını büyütüyor. Veliler “Deprem riski nedeniyle boşaltılan bir okulun yeniden yapım süreci neden bu kadar gecikti. Yıkım ve inşaat süreci ne zaman başlayacak. Öğrencilerin normal eğitim düzenine kavuşması için hangi adımlar atılacak. Bu okul bir şehidimizin adını taşıyor. Şehit Batuhan Ergin’in isminin verildiği bir okulun kaderine terk edilmesini istemiyoruz. Çocuklarımızın güvenliği için bu sürecin hızlandırılmasını bekliyoruz” diyor.