“Asrın felaketi” olarak nitelendirilen depremde yaklaşık 25 bin kişinin yaşamını yitirdiği Hatay’da özel günler bu yıl da hüzünle geçirildi. Narlıca Mahallesi’nde bulunan deprem mezarlığına giden vatandaşlar, hayatını kaybeden yakınlarının mezarları başında dua etti.

Depremde annesini kaybeden Hasan Sürer, yaşadığı acının ilk günkü gibi taze olduğunu belirtti.

Sürer, 6 Şubat depremlerinde annesini kaybettiğini ifade ederek, anne ve babanın değerinin hayattayken bilinmesi gerektiğini söyledi. Anneler Günü’nü mezarlıkta geçirmenin büyük bir hüzün olduğunu dile getiren Sürer, kentte neredeyse her ailenin bir acı yaşadığını kaydetti.