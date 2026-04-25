6 Şubat depremlerinin ardından başlatılan yeniden inşa sürecini istismar eden şebekeye yönelik Ankara’da görülen dava sonuçlandı. Kendilerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı personeli gibi tanıtarak iş insanlarını dolandıran sanıklar, hapis ve rekor düzeyde adli para cezasına çarptırıldı.

BAKANLIK İSİMLERİNİ VE ÜNVANLARINI KULLANDILAR

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve 16. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, sanıkların organize bir şekilde hareket ettiği ortaya konuldu. Bakanlıkla hiçbir bağı bulunmayan şahısların; genel müdür, daire başkanı ve müsteşar gibi ünvanları kullanarak firma yetkililerini ağlarına düşürdüğü belirlendi.

SAHTE SÖZLEŞMELERLE MİLYONLUK VURGUN

Şebekenin, ihale alma vaadiyle mağdurlara sahte belgeler imzalattığı, güvenlik kamera görüntüleri ve hesap hareketleriyle delillendirildi. Üçüncü şahıslar aracılığıyla ulaştıkları kurbanlarını sözde "ön görüşmeler" ve "hatırlı bağlantılar" yalanıyla ikna eden sanıkların, elde ettikleri haksız kazancı kendi aralarında paylaştıkları tespit edildi.

65 YILA KADAR HAPİS VE 847 MİLYON LİRA CEZA

22 Nisan'da karara bağlanan duruşmada mahkeme heyeti kararını verdi. 12 sanık hakkında "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 9 yıldan 65 yıla kadar değişen hapis cezalarına hükmedildi. Sanıklara, suçun boyutuna göre 24 milyon TL ile 847 milyon TL arasında değişen rekor adli para cezaları kesildi. Yargılanan 3 sanık hakkında ise delil yetersizliğinden beraat kararı verildi.