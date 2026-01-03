Research İstanbul’un, 2026’nın ilk Susam Bülteni’nde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın illerin gelişmişlik düzeylerini demografi, istihdam, eğitim, sağlık, rekabetçilik, mali kapasite, erişilebilirlik ve yaşam kalitesi gibi alt boyutlarda ölçerek hesaplanan endeks ile illerin göreli olarak sıralanmasını sağlayan Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) Araştırması”nın son iki dönemi olan 2017 ve 2025 sonuçları incelendi.

Buna göre ülkenin sanayi ve ticaret merkezleri olan İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli ve Bursa gibi illerin zirvedeki yerlerini koruduğu görülüyor. Ancak listenin orta ve alt sıralarına inildiğinde bazı hareketlilikler göze çarpıyor.

Sıralamada en göze çarpan ise, 6 Şubat depreminden en çok etkilenen şehirlerin başında gelen Hatay’da yaşanan keskin düşüş oldu. 2017 yılında 39. sırada yer alan şehrin, 11 basamaklık kayıpla 50. sıraya gerilediğine dikkat çekilen analizde, “4. kademeden 5. kademeye düşmüş. Alt boyutlardaki değişimi incelediğimizde 2023 depremlerinin yıkıcı etkisinin özellikle demografi (44 sıra gerileme) göstergesine yansıdığını görüyoruz. Nitekim demografi alt boyutunda en fazla gerileyen illere baktığımızda da depremden etkilenen diğer illeri görüyoruz. Bu değişimde, afet sonrası yaşanan kitlesel göçün "net göç hızı" verisini sert biçimde düşürmesi belirleyici bir etken olarak öne çıkıyor” denildi.

Listede irtifa kaybeden diğer illere ise Batı Karadeniz ve iç kesimlerde göze çarpıyor. Hatay’ı 10 basamaklık düşüşle Bartın ve 9’ar basamaklık gerilemeyle Zonguldak ve Isparta takip ederken, Bartın’daki gerilemenin ana tetikleyicisi erişilebilirlik ve yaşam kalitesi başlıklarında yaşanan gerileme oldu. Zonguldak ise istihdam ve yaşam kalitesi göstergelerinde epey gerilemiş durumda.

Tablonun yükselen tarafında ise 12 sıra birden sıçrayarak 3. kademeden 2. kademeye geçen Mersin yer alıyor. “Mersin’deki yükselmenin büyük oranda istihdam (24 sıra yükselme) ve erişilebilirlik (17 sıra yükselme) alanlarındaki iyileşmeye bağlı olduğu söylenebilir. Kilis ve Çorum’da rekabetçi ve yenilikçi kapasite artışı önemli olurken Artvin’de demografi boyutundaki iyileşme yükselişe katkıda bulunuyor” denilen çalışmaya göre, yükselenler tablosunda Mersin’i sırasıyla, Kilis, Artvin, Çorum ve Nevşehir takip ediyor.