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Kaynak: Haber Merkezi



Hatay / Mehmet Burğaç / Yeniçağ



6 Şubat felaketinin ardından yaralarını sarmak için aralıksız çalışan Hatay’da, çocukların yarınlarına ışık tutacak anlamlı bir yatırım daha hayata geçirildi. Türkiye Soroptimist Kulüpleri Federasyonu (TSKF) öncülüğünde yapımı tamamlanan Arsuz Soroptimist Anaokulu, düzenlenen coşkulu bir törenle kapılarını minik öğrencilere açtı.

Türkiye’nin dört bir yanından gelen Soroptimist üyelerinin ve bölge halkının yoğun katılımıyla gerçekleşen açılış töreninde, dayanışma ve umut rüzgarları esti.

TSKF Başkanı Hatice İmer’in eğitimin iyileştirici gücüne vurgu yaptığı anlamlı konuşmasının ardından, anaokulu öğrencilerinin sergilediği renkli dans gösterileri izleyenlere duygusal ve gurur dolu anlar yaşattı.

EĞİTİME YAPILAN YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR

Yalnızca bir eğitim binası kazandırmanın ötesinde, depremzede çocukların güvenli, nitelikli ve modern bir ortamda geleceğe hazırlanmasını hedefleyen proje; bölgedeki sosyal iyileşme sürecine de büyük bir ivme kazandırdı.

Toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden birine sahne olan Arsuz’da, çocukların yüzündeki tebessüm ve gözlerindeki ışıltı, yapılan her yatırımın ne kadar hayati olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

Kız çocuklarının ve kadınların güçlenmesi amacıyla dünya çapında projeler yürüten Soroptimist kulübü, Hatay’da yükselen bu yeni anaokuluyla dayanışma ruhunu bir kez daha perçinlemiş oldu.