

Hatay / Mehmet Burgaç / Yeniçağ



6 Şubat depremlerinin merkez üslerinden biri olan Hatay’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl dayanışmanın gücüyle kutlandı. Depremin ilk gününden bu yana bölgeyi bir an bile yalnız bırakmayan İZAKUT ve BURASDER, çocukların yüzünü güldürmek için yeniden sahadaydı.



​DAYANIŞMA RUHU HİÇ EKSİLMEDİ



​Depremin yaralarını sarmak için ilk günden itibaren seferber olan İzmir Arama Kurtarma Derneği (İZAKUT) ve Bursa Aşçılar Derneği (BURASDER), bayramın coşkusunu Hataylı çocuklara taşımak için bir araya geldi. Antakya ve çevre ilçelerde düzenlenen etkinliklerle, minik kalplere umut aşılandı.



​HEM KARINLAR HEM GÖNÜLLER DOYDU



​Bursa’nın usta aşçıları, bölgedeki vatandaşlar ve çocuklar için sevgiyle hazırladıkları ikramları sunarken; İZAKUT ekipleri ise bayram boyu süren etkinliklerle çocukların neşesine ortak oldu. "Yalnız değilsiniz" mesajını her fırsatta yineleyen dernek yetkilileri, çocukların bayram sevincini doyasıya yaşamasını sağladı.

​"Biz sadece yemek veya yardım değil, bir kardeşlik köprüsü kurmaya geldik. 23 Nisan’ın ruhuna uygun olarak çocuklarımızın yüzündeki tebessüm, bizim için en büyük ödüldür."



​UNUTMADIK, UNUTMAYACAĞIZ



​Bölge halkı, bu zorlu süreçte kendilerini yalnız bırakmayan derneklere teşekkürlerini iletirken, dayanışmanın sadece afet anında değil, hayat normale dönene kadar sürmesinin önemine dikkat çekildi. İZAKUT ve BURASDER’in bu anlamlı ziyareti, Hatay sokaklarında bayram coşkusunu ve umudu yeniden canlandırdı.