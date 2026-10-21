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Kaynak: Haber Merkezi

Paleosismolog Dr. Ramazan Demirtaş, yerbilimci Prof. Dr. Naci Görür’ün YENİÇAĞ’da gündeme getirdiği, Marmara Bölgesi’nde meydana gelebilecek bir depremin büyüklüğü ve olası sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerine karşı çıktı. Görür’ün yıkımın ağır, can kaybının ise yüksek olabileceği yönündeki sözlerini eleştiren Demirtaş, geçmiş yıllarda dile getirilen tahminlerle son açıklamayı karşılaştırdı.

Demirtaş, Marmara’daki fay hattına ilişkin önceki öngörüleri gündeme getirerek deprem büyüklüğü tahminlerindeki değişime dikkat çekti. 1999 depremlerinin ardından 8,0 büyüklüğünde bir sarsıntı beklendiğini, 2016 yılında fay uzunluğu için 50 kilometre, deprem büyüklüğü içinse 7,0’ın altında bir değer ifade edildiğini belirtti. Demirtaş, 2025 yılına ilişkin tahminlerde büyüklüğün 7,2 ile 7,6 arasında gösterildiğini hatırlatarak son açıklamadaki 7,5 değerini eleştirdi.

Bu değişime tepki gösteren Demirtaş, Neyse ki 7.5 olacakmış, 7.6 olsaydı ne yapardık? 27 yıldır depremin eli kulağında” ifadelerini kullandı.

DEMİRTAŞ: KORKU YARATAN SÖYLEMLERİN BİLİMSEL KARŞILIĞI YOK

Marmara’da büyük bir deprem olasılığını hiçbir zaman reddetmediklerini belirten Demirtaş, deprem döngüsünün tamamlandığı ortaya konmadan yapılan ve yakın zamanda büyük bir sarsıntı yaşanacağı izlenimi veren açıklamalara itiraz etti. Bu tür ifadelerin toplumda kaygıyı artırdığını, insanları psikolojik açıdan olumsuz etkileyebildiğini dile getirdi.

Demirtaş, Marmara’daki depremi kaçınılmaz biçimde yakın gösteren söylemlerin ve otomobil lastiğindeki basınç değişimini depremi tetikleyebilecek bir etken olarak sunan ifadelerin risk azaltma çalışmalarına yarar sağlamadığını öne sürdü. Bu yaklaşımın, kentlerin depreme karşı dayanıklı hâle getirilmesine yönelik çabalara katkıda bulunmadığını vurguladı.

AÇIKLAMALARI GÜNDEMDE KALMA GİRİŞİMİ OLARAK DEĞERLENDİRDİ

Görür’ün değerlendirmelerinin kamuoyunda görünür kalmaya yönelik olduğunu ileri süren Demirtaş, bu tür açıklamaların etik açıdan doğru olmadığını savundu. Marmara’da yakın bir tehlike söz konusuysa kamuoyunu bilgilendirme sorumluluğunun bakanlığa ait olması gerektiğini ifade etti. Demirtaş, ““Her deprem sonrası "Marmara'da deprem eli kulağında, bardağı taşıran son damla, 1/8 otomobil lastiği basıncı Marmara depremini tetikler" cümlesinin deprem riski azaltma ya da deprem dirençli kentler konusunda hiçbir katkısı yok” dedi.