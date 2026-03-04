Trabzon'un, Kuzey Anadolu Fayı, Karadeniz Fayı ve Kuzeydoğu Anadolu Fayı'nın yarattığı devasa baskının ortasında kalan, aktif tektoniğe sahip bir deformasyon zonu olduğunu belirten Bektaş, "Stadyum ve özellikle Şehir Hastanesi'nin milyonlarca tonluk ağırlığı, altındaki aktif fayı zorlamıştır" ifadelerini kullandı.

Orman Bektaş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Trabzon'daki deprem riskini ortaya koydu.

Bektaş'ın paylaşımı şöyle:

■ Trabzon; Kuzey Anadolu Fayı, Karadeniz Fayı ve Kuzeydoğu Anadolu Fayı'nın yarattığı devasa baskının ortasında kalan, aktif tektoniğe sahip bir deformasyon zonudur.

■ Trabzon sahil şeridi (Yıldızlı-Pelitli arası), tek bir kara parçası değildir. Bölge,

Doğu, Kuzeydoğu ve Kuzeybatı doğrultulu aktif faylarla birbirinden ayrılmış, bağımsız hareket edebilen Akyazı gibi Mikro-Bloklardan oluşmaktadır.

■ InSAR (Uydu), GNSS (Hassas GPS) verileri, bu blokların birbirine göre yılda birkaç milimetre "makaslama" yaptığını kanıtlamaktadır.

■ Akyazı dolgu alanı üzerine inşa edilen devasa yapılar, bu mikro-blokların doğal dengesini bozmuştur.

​Tetiklenme: Stadyum ve özellikle Şehir Hastanesi'nin milyonlarca tonluk ağırlığı, altındaki aktif fayı "zorlamıştır".

Kazıklar binayı alttaki ana kayaya sabitler. Ancak ana kayanın kendisi (blok olarak) fay hattı boyunca kaydığından, kazıklar binayı korumak yerine yapıya ek stres bindirmiştir.

Hastane inşaatındaki kat artışıyla (yükleme) eş zamanlı olarak gerçekleşen 7 mm'lik ani çöküş, basit bir zemin oturması değil, fay hattının bu yüke verdiği bir stres boşalması ( mikro-kayma) yanıtıdır.

■ Kandilli Rasathanesi'nin mikro-sismisite verileri ve deniz altı sismik yansıma çalışmaları; bu fayların deniz tabanında da "basamaklı çökme" yaparak devam ettiğini göstermektedir.

ÖNERİLER

■ InSAR verileriyle haftalık, GNSS ile anlık deformasyon takibi yapılmalı ve sonuçlar şeffafça paylaşılmalıdır.

■ Yapısal Sağlık İzleme: Hastane ve Stat'ın kritik eklem noktalarına (dilatasyonlar) ve kazık başlıklarına sensörler yerleştirilmelidir.

■ Fay Yasası Uygulaması: Trabzon'un bu "mikro-blok" yapısı, şehrin imar planlarına ve "Afet Risk Planlarına" derhal işlenmelidir.

■ AFAD'ın Trabzon-Rize sahilinde sağlam zemin için öngördüğü g= 0,2-0,3 ivmesi ( M6-6,6 ) deprem tehlikesini eskiye göre 2-3 kat artırmıştır.