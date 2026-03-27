Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, depremde hasar gören araçları düşük fiyata alıp şasi numaralarını değiştirerek yeniden satışa sunduğu belirlenen şüpheliler mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

ŞASİ NUMARALARI DEĞİŞTİRİLMİŞ

Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu’nca yürütülen çalışmalarda, Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören araçların piyasa değerinin altında temin edildiği tespit edildi.

Şüphelilerin bu araçlara yurt dışından getirilen ya da yakalamalı araçların şasi numaralarını işleyerek satış yaptığı belirlendi.

Haklarında işlem başlatılan şüphelilere yönelik Ankara merkezli olmak üzere İstanbul, Konya, Adana, İzmir, Rize, Hatay, Kayseri, Diyarbakır ve Kırıkkale’de operasyon başlatıldı. Çalışmalar, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yürütülüyor.

AĞIR SUÇLAMALAR YÖNELTİLDİ

Şüphelilerin “kaçakçılık kanununa muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarını işledikleri değerlendiriliyor. Operasyon kapsamında gözaltı işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.