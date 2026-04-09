Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçlar üzerinden kurulan dolandırıcılık ağı deşifre edildi.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, enkazdan çıkan araçlara ait motor ve şasi numaralarının çalıntı ve hacizli araçlara aktarıldığını belirledi.

KİMLİK BİLGİLERİ DEĞİŞTİRİLDİ

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin en az 30 aracın kimlik bilgilerini değiştirerek piyasaya sürdüğü tespit edildi. Bu yöntemle haksız kazanç elde edildiği ortaya çıkarıldı.

Elde edilen bulgular doğrultusunda Adana merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Haklarında yakalama kararı bulunan 47 şüpheli gözaltına alındı. Firari bir şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

MİLYONLUK ARAÇLARA EL KONULDU

Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde, 58 gerçek ve 12 tüzel kişiyle bağlantılı yaklaşık 15 milyon lira değerinde 129 araca el konuldu.

Ayrıca şüphelilere ait 23 banka hesabına da tedbir kararı uygulandı.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında örgüt kurmak ve yönetmek, örgüt üyeliği, nitelikli dolandırıcılık, oto hırsızlığı ve resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan işlem başlatıldı.