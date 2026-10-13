Kaynak: İHA

Ankara AFAD İl Müdürlüğü Deprem Simülasyon Merkezi'nde 13 Ekim Uluslararası Afet Risklerinin Azaltılması Günü dolayısıyla eğitim düzenlendi. Program kapsamında 85 öğrenciye AFAD eğitmenleri tarafından afet farkındalık eğitimi gerçekleştirildi.

Eğitmenler tarafından deprem anında uygulanması gereken davranışlar simülasyonla gösterildi. Eğitim programına katılım sağlayan AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Eğitim programında gençlerle uygulamalı simülasyon eğitimine katıldı.

Programın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Pehlivan, öğrencilerin deprem başta olmak üzere afetlere ilişkin bilgilerini de pekiştirdiklerini ve öğrendiklerini ifade etti.

"81 ilimizde 650 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı bu eğitim ve farkındalık merkezlerimizde misafir ettik"

Ankara bulunan deprem simülasyon merkezinde bugüne kadar 40 bin öğrenciyi ağırladıklarını kaydeden Pehlivan, "81 ilimizde 650 bin öğrencimizi ve vatandaşımızı bu eğitim ve farkındalık merkezlerimizde misafir ettik. Toplamda da son 3 yıl içerisinde 32 milyon vatandaşımıza değişik platformlarda, gerek okullarda gerek sosyal yaşam alanlarında gerekse etkinlikler vesilesiyle afet farkındalık eğitimi, bilgilendirme faaliyetlerini gerçekleştirdik" açıklamasında bulundu.

"AFETLERDE DİRENÇLİLİK EVDE BAŞLAR"

Bu yılın temasının "Afetlerde dirençlilik evde başlar" olduğuna dikkat çeken Pehlivan, hedeflerinin başta deprem olmak üzere bütün afet türlerine karşı hazırlıklı olmak, geçmiş afetlerden edinilen tecrübeleri paylaşmak ve çocuklarla gençlerin afet bilinciyle yetişmesini sağlamak olduğunu vurguladı.

"YÜZDE 65 İLA 70 ARASINDA EYLEM PLANLARINDA İLERLEME KAT ETTİK"

Pehlivan, 2022-2026 yıllarını kapsayan birinci uygulama dönemine ilişkin detayları açıklayarak, "Türkiye genelinde toplam 16 bin 642 risk noktası ve bunların bertarafıyla, risklerin azaltılmasıyla ilgili eylem belirlendi. Bunlar içerisinde 2 bin 700'ün üzerinde kırmızı eylem dediğimiz birinci derecede bertaraf edilmesi ve riskin azaltılması gereken eylemler ortaya konuldu. Bugün geldiğimiz noktada yüzde 65 ila 70 arasında bu eylem planlarında ilerleme kat ettik" diye konuştu.

"2027-2031 YILLARINI KAPSAYAN BU PLANLARIMIZ 1 OCAK İTİBARIYLA UYGULAMAYA GİRECEK"



81 ilde ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla toplantılar ve etkinlikler düzenlendiğini kaydeden Pehlivan, deprem, taşkın, heyelan ve çığ başta olmak üzere illerdeki afet risklerinin yeniden değerlendirildiğini dikkat çekerek, "İkinci İl Risk Azaltma uygulama planlarını, 2027-2031 yıllarını kapsayan bu planları 1 Ocak itibarıyla uygulamaya girecek" şeklinde konuştu.