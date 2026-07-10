Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen Depozito Yönetim Sistemi (DYS), pilot il Sakarya’da önemli bir başarıya ulaştı.
Depozito sistemi meyvesini verdi: Pilot ilde dikkat çeken sonuç
Sakarya’da pilot olarak uygulanan Depozito Yönetim Sistemi, kısa sürede dikkat çeken sonuçlar verdi. Yaklaşık 1,5 yılda milyonlarca içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırılırken, hem çevre hem de ekonomi önemli kazanımlar elde etti.Kaynak: AA
Yaklaşık 9 milyon ambalaj toplandı
Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) verilerine göre, Şubat 2025-Haziran 2026 döneminde Sakarya’da 8 milyon 974 bin 506 içecek ambalajı geri dönüşüme kazandırıldı.
Toplanan ambalajların 2 milyon 865 bin 283’ünü cam, 5 milyon 695 bin 513’ünü pet, 413 bin 710’unu ise alüminyum ambalajlar oluşturdu.
Vatandaşlara milyonlarca lira ödeme yapıldı
Depozito sistemi kapsamında ambalajlarını teslim eden vatandaşlara toplam 2 milyon 256 bin 24 lira teşvik ödemesi gerçekleştirildi.
DOA logolu ambalajlar, depozito iade makineleri veya kayıtlı teslim noktalarına bırakılarak geri dönüşüm sürecine dahil edildi.
Hurda satışından da önemli gelir
Erenler ilçesindeki DOA ÇEYAŞ Depolama ve Sayım Merkezi’nde toplanan cam, pet ve alüminyum ambalajlar preslenerek geri dönüşüm firmalarına gönderildi.
Bu süreçte toplam 509 bin 780 kilogram hurda satışı gerçekleştirildi.
81 ilde uygulanmaya başladı
Sakarya’da pilot olarak yürütülen proje, 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelindeki 81 il ve 973 ilçede uygulanmaya başladı. Sistemin, atık oluşumunu azaltması, doğal kaynakların korunması ve geri dönüşüm oranlarının artırılması hedefleniyor.
Vatandaşlardan tam not aldı
Projeden memnuniyet duyduğunu belirten Sakaryalı vatandaş Şule Arslan, depozito uygulamasının özellikle çocuklarda çevre bilincini artırdığını söyledi.
Ambalaj başına verilen teşvik bedelinin vatandaşları geri dönüşüme daha fazla yönlendirdiğini ifade eden Arslan, sistemin gelecek nesiller için önemli bir çevre yatırımı olduğunu dile getirdi.