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Kaynak: Haber Merkezi

Türkiye genelinde 1 Temmuz 2026 tarihi itibarıyla uygulanmaya başlayan Depozito İade Sistemi (DOA) yurttaşlar tarafından suistimal edildi. Günlük bir kişinin 200 pet şişe geri dönüşüm hakkı bulunurken, çevredeki insanların bilgilerini alan vatandaşlar, 1000-1500 kadar pet şişeyi geri dönüşüme gönderiyor.

Bir kişinin 1000-1500 şişe göndermesi, Depozito İade Sistemi önünde uzun kuyruklar olmasına neden oluyor. Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, iade makinelerindeki suistimalleri engellemek için, yarından itibaren TCKN ve cep telefonu numarası ile girişlerin askıya alınacağını, işlemlerin iki ay boyunca yalnızca mobil uygulama üzerindeki QR kod aracılığıyla yapılacağını açıkladı.



YAKINLARININ KİMLİK BİLGİLERİYLE GÜNLÜK LİMİTİ AŞIYORLAR

Konunun detayları hakkında CNBC-e’ye açıklamalarda bulunan TÜÇA Başkanı Nurullah Öztürk, normal şartlarda adil bir kullanım sağlamak adına kişi başına günlük 200 adet ambalaj sınırı uygulandığından bahsetti. Fakat entegrasyon sürecinde bazı kullanıcıların bu kuralı bypass ettiğini belirten Öztürk, şu ifadeleri kullandı:

"Makinelerimizde tek seferde 4 parça halinde olmak üzere günlük toplam 200 adet sınırlamasıyla süreci başlattık. Noktalarda sıra oluşmaması için bu sınırı başlangıçta düşük tutmaya gayret ettik. Fakat bu geçiş döneminde yeni tecrübeler ediniyoruz. Bazı kişilerin sisteme 1500-2000 adet ambalajla geldiğini gözlemledik. Bu kişiler, yanlarında getirdikleri yüksek miktardaki ambalajı teslim edebilmek için yakınlarının, eşinin veya dostunun TCKN ve cep telefonu bilgilerini sisteme manuel girerek günlük limiti aşıyor ve makineleri uzun süre meşgul ediyor."

İKİ AY BOYUNCA SADECE MOBİL UYGULAMA KULLANILACAK

Sistemin yurttaşlar tarafından suistimal edilmemesi ve yığılmaların önüne geçilmesi için yarından itibaren manuel giriş altyapısı geçici olarak kapatılacak. Alınan önlemler kapsamında izlenecek yeni yol haritası şöyle şekillenecek:

Manuel Girişlerin Durdurulması: TCKN ve cep telefonu numarası yazılarak yapılan manuel oturum açma işlemleri geçici olarak askıya alınacak.

QR Kod Zorunluluğu: Sisteme girişler ve hak ediş tanımlamaları yalnızca resmi depozito iade uygulaması olan "DOA" üzerindeki kişiye özel QR kodların makineye okutulmasıyla gerçekleştirilebilecek.

Geçici Uygulama Süresi: Fiziksel doğrulama sağlayan bu QR kod zorunluluğunun önümüzdeki 2 aylık deneme dönemi boyunca kesintisiz olarak sürdürülmesi planlanıyor.