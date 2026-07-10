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Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığının, ambalajlı içeceklerde depozito güncellemesini bahane ederek fiyatları haksız yere artıran işletmelere yönelik başlattığı denetimlere Tüketici Konfederasyonu'ndan tam destek geldi. Tüketici temsilcisi Aydın Ağaoğlu, yapılan zamları "apaçık bir fırsatçılık" olarak nitelendirerek, firmalara uyarılarda bulundu.

"KAZAN-KAZAN" SİSTEMİNİ FIRSATA ÇEVİRDİLER

Sıfır Atık Hareketi kapsamında Türkiye Çevre Ajansı öncülüğünde başlatılan Depozitosu Olan Ambalajlar (DOA) Sistemi, ambalajını ilgili makinelere iade eden vatandaşlara 1 lira ödeme yapılmasını öngörüyor.

Sistemin, ham madde ithalatını azaltarak dış ticaret açığını düşürecek ve çevreyi koruyacak bir "kazan-kazan" projesi olduğunu hatırlatan Ağaoğlu, bazı firmaların özellikle içme suyu fiyatlarına tüketiciye ödenen 1 liralık bedelin iki-üç katı zam yapmasını şu sözlerle eleştirdi:

"Ambalaj maliyetleri zaten mevcut fiyatların içinde yer alıyor. Firmaların bu süreçte bir parmaklarını taşın altına koyması gerekirken, haksız ilave fiyatlar eklemesi apaçık bir fırsatçılıktır. Bu vurgun hevesi, tüketici tepkisiyle birleşerek o firmaların boykot edilmesine kadar gidebilir."

YAPTIRIMLAR İÇİN YENİ FORMÜL ÖNERİLERİ

Piyasada fiyatları belirleyen on binlerce şubeli zincir marketlere kesilen mevcut idari cezaların, raf fiyatlarına yansıtılarak dolaylı yoldan yine tüketicinin cebinden çıktığına dikkat çekildi. Fahiş fiyat artışlarının gerçekten engellenebilmesi için Ağaoğlu şu adımların atılması gerektiğini savundu:

“İdari yaptırımlar standart olmaktan çıkarılıp, işletmelerin şube ve mağaza sayısına orantılı hale getirilmeli. İhlallerin tekrarlanması durumunda cezalar katlanmalı; ısrarcı olan işletmeler için ticaretten men ve kapatma cezaları uygulanmalı. Ticaret Bakanlığı, elde ettiği tespitleri Cumhuriyet savcılıklarına sevk etmeli ve fırsatçılar hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 237. maddesinde yer alan "fiyatları etkileme suçu" kapsamında adli soruşturma açılmalı.”

TÜKETİCİLERE İHBAR ÇAĞRISI

Kamu otoritesi ile tüketicinin bu süreçte işbirliği yapmasının hayati önem taşıdığını belirten Ağaoğlu, vatandaşların şüpheli durumlarda kanıt toplaması gerektiğini vurguladı.