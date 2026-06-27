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Kaynak: AA

Sıfır Atık Hareketi kapsamında hayata geçirilen ve 1 Temmuz itibarıyla Türkiye genelinde uygulanacak olan “Depozitosu Olan Ambalajlar” (DOA) sistemi için hazırlıklar tamamlanma aşamasına geldi. Yeni sistemle birlikte ambalaj iade eden vatandaşlar depozito bedelini geri alabilecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) tarafından yürütülen uygulama, üretimden geri dönüşüme kadar sürecin dijital takibini sağlayan entegre bir model olarak öne çıkıyor. Sistemle atıkların doğaya karışmasının önlenmesi, ambalajların ekonomiye kazandırılması ve doğal kaynak kullanımının azaltılması hedefleniyor.

Uygulamaya uyum kapsamında bazı firmalar da çalışmalarını tamamladı. Badem Pınarı Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Badem, “Kapaklarımızı, etiketlerimizi ve ambalajlarımızı uygun hale getirdik. Bütün depozitolu ambalajlarımızın hepsinde geri dönüşüm logolarımız mevcut.” dedi.

İlk aşamada 0,33, 0,5 ve 1,5 litrelik ambalajların sisteme dahil edileceğini belirten Badem, ilerleyen süreçte 5 litrelik ürünlerin de kapsama alınmasının beklendiğini ifade etti.

DOA logolu ürünlerde tüketicilerin 1 lira depozito bedelini geri alabileceğine dikkat çeken Badem, sistemin Türkiye’de geri dönüşüm oranlarını önemli ölçüde artıracağını vurguladı. 2013’te yüzde 13 olan geri dönüşüm oranının, bu uygulamayla 2026’da yüzde 40’a çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi.

Türkiye’de üretilen plastiğin yarısının gıda ambalajı sanayisinde kullanıldığını belirten Badem, uygulamanın ekonomik katkılarına da işaret ederek, ambalajların geri kazanılmasıyla ithal ham madde ihtiyacının azalacağını ve bunun da ithalat faturasını düşüreceğini kaydetti.

Yeni sistemle birlikte hem çevresel sürdürülebilirliğin güçlendirilmesi hem de ekonomik kazanımlar elde edilmesi hedefleniyor.