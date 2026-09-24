Kaynak: DHA

Olay, Kayapınar ilçesi Barış Mahallesi’ndeki bir kamu kurumunda oldu. Kurumun depo olarak kullanılan kapalı alanında boya yapan 2 işçiden biri baygınlık geçirdi. Diğer işçinin de fenalaşması üzerine mesai arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesi ardından yoğun tiner kokusundan etkilendikleri belirlenen 2 işçi, tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı. İşçilerin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.