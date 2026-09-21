FAW Grubu bünyesinde faaliyet gösteren Hongqi markasının şarj edilebilir hibrit (PHEV) segmentindeki yeni sedan modeli H7, gerçek yol şartlarında gerçekleştirdiği sürüşle Guinness Rekorlar Kitabı’na adını yazdırdı. Shangri-La şehrinden başlayarak Shenzhen’e kadar uzanan hat üzerinde test edilen araç; herhangi bir ek şarj veya yakıt takviyesi almadan tam 2.916,17 kilometre katetmeyi başardı. Aşırı sıcaklar, şiddetli yağış, yoğun şehir içi trafiği ve dik tırmanışlı dağ yolları gibi ağır iklim ve arazi koşullarında tescillenen bu performans, bir önceki menzil rekorunu 300 kilometrenin üzerinde bir farkla geride bıraktı.

GÜÇLÜ MOTOR VE DÜŞÜK YAKIT TÜKETİMİ BİR ARADA

Söz konusu rekor sürüşünde aracın 378 beygir güç üreten önden çekişli versiyonu kullanıldı. Modelin teknik mimarisinde 1,5 litrelik dört silindirli benzinli üniteye 30,3 kWh kapasiteli NMC batarya ve elektrikli motor eşlik ediyor. Yalnızca elektrik enerjisiyle 240 kilometre yol alabilen ve karma kullanımda 100 kilometrede ortalama 4,4 litrelik yakıt tüketim değerine sahip olan otomobil, kendi iç pazarında 191.800 yuanlık (yaklaşık 28.600 dolar) başlangıç fiyatıyla satışa sunuluyor.