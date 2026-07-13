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SanDisk, uzun süredir birlikte çalıştığı üretim ortağı Kioxia ile ortaklaşa geliştirdiği 10. nesil 3D NAND flash çipi BiCS10 için örnekleme sürecine geçti. Bu yeni nesil 1Tb TLC çip, tam 332 bellek katmanını tek bir gövdede birleştirerek milimetrekare başına 29Gb’ın üzerinde bir alan yoğunluğu sunuyor.

Elde edilen bu yüksek yoğunluk düzeyi, hâlihazırda seri üretimi devam eden BiCS8 nesline kıyasla yüzde 59 oranında kayda değer bir artışa işaret ediyor. SanDisk, ulaştığı bu teknolojik eşik sayesinde 2026 yılında 256TB ve 2027 yılında ise 512TB kapasite barındıran SSD modellerini pazara sunmayı amaçlıyor.

YÜKSEK PERFORMANS VE YENİ MİMARİ

BiCS10 mimarisi, SanDisk’in CMOS doğrudan dizi yapısıyla bütünleşirken, 4.8Gb/s veri transfer hızlarına olanak tanıyan yeni Toggle DDR6.0 arayüzü ile destekleniyor. Bahsi geçen bu arayüz hızı, bir önceki nesil çözümlere göre yüzde 33 oranında bir performans artışı anlamına geliyor.

Geliştirilen yeni teknolojide enerji verimliliği tarafında da kritik adımlar atılıyor. Giriş güç tüketimi yüzde 10, çıkış güç tüketimi ise yüzde 34 seviyesinde aşağı çekilmiş durumda. Üretici şirket, kapasite büyümelerini hücre başına düşen bit sayısını artırmak yerine, katman istifleme teknikleri ve gelişmiş devre tasarımlarıyla hayata geçiriyor. Okuma enerjisi tüketiminin önceki tasarımlara kıyasla yüzde 29 azaltıldığı yapıda, dayanıklılık ve güvenilirlikten ödün verilmemesi esas alınıyor. Kurumsal ihtiyaçlar doğrultusunda SanDisk, 2028 yılına kadar yüksek kapasiteli ürün grubunun büyük bölümünde QLC bellek mimarisine geçmeyi planlıyor.

MALİYETLER CEP YAKACAK

Gelecekte piyasaya çıkacak olan 512TB kapasiteli bu sürücülerin olası maliyetleri, günümüzdeki kurumsal depolama çözümlerinin fiyat politikaları üzerinden tahmin edilebiliyor. Sektördeki mevcut örneklerden Solidigm’in 122.88TB kapasiteli D5-P5336 serisi, hâlihazırda 49.275 dolar ile 64.168 dolar arasında değişen etiketlerle alıcı buluyor.

Mevcut birim maliyetler baz alınarak gerçekleştirilen projeksiyonlar, 512TB kapasiteli bir sürücünün 2027 yılına gelindiğinde 300.000 doların üzerinde bir fiyat etiketiyle raflardaki yerini alabileceğini ortaya koyuyor. Kioxia, Samsung, Solidigm ve Micron gibi teknoloji devlerinin benzer yüksek kapasite hedefleriyle rekabet içinde olduğu bu alanda, NAND arzında yaşanan kısıtlılık fiyat eğrisini yukarı taşımaya devam ediyor.

Rekabetin bir diğer güçlü ayağında yer alan Samsung da 2026'da 256TB Gen 5 ve 2027 yılı dolaylarında 512TB PCIe 6.0 sürücelerini devreye sokacağını daha önce ilan etmişti. Karmaşık üretim süreçleri ve kurumsal pazardaki yoğun talepler göz önünde bulundurulduğunda, bu devasa kapasiteli depolama birimlerinin geniş kullanıcı kitlelerine ulaşabilmesi için önümüzde daha uzun bir zaman dilimi bulunuyor.