Çinli araştırmacılar, oda sıcaklığında tek bir elektronla veri depolayan iki boyutlu yeni bir bellek mimarisi geliştirdi. Enerji tüketimini devasa oranda düşüren bu teknoloji, yapay zeka modellerinin mobil cihazlarda doğrudan ve çok daha verimli çalışmasının önünü açacak.

Veri depolama ve çip teknolojisinde dengeleri değiştirecek bilimsel bir başarıya imza atıldı. Şanghay’daki Fudan Üniversitesi araştırmacıları, sadece tek bir elektron kullanarak veriyi saklamayı başaran iki boyutlu yeni bir flaş bellek mimarisi üretti. Gelinen bu nokta, belleklerin enerji maliyetlerini neredeyse yok seviyesine indirirken, akıllı telefon gibi mobil cihazların yapay zeka işlemlerini bulut sunuculara ihtiyaç duymadan kendi bünyesinde yapabilmesine olanak tanıyacak.

MEVCUT SİSTEMLERE KIYASLA DEVASE ENERJİ TASARRUFU

Günümüzde kullanılan en ileri seviye rastgele erişimli belleklerde (RAM) tek bir bitlik verinin korunabilmesi için yaklaşık 200 bin elektronun harekete geçmesi gerekiyor. Bu durum, donanımların ciddi miktarda enerji harcamasına ve ısınmasına yol açıyor. Yeni teknoloji ise bu elektron ihtiyacını tek bir birime düşürerek enerji verimliliğinde yeni bir dönemin kapısını aralıyor.

GRAFEN MİMARİSİ VE KUVVETLİ SİNYAL GÜCÜ

Mikroelektronik uzmanı Prof. Zhou Peng liderliğinde yürütülen çalışmada, grafen tabanlı ultra ince malzemeler kullanıldı. Elektron kaçışını önleyen özel bir hücre yapısı kurgulayan ekip, tek bir elektronun ürettiği sinyali güçlendirerek 0,5 volt seviyesine kadar çıkardı. Benzer deneysel çalışmalarda birkaç milivoltta kalan sinyal gücünün bu seviyeye ulaşması, verinin kararlılıkla okunabilmesini sağlıyor.

"KÜÇÜK BİR TANEDEKİ BÜYÜK HAKİKAT"

Araştırmacılar, geliştirdikleri bu yönteme Çince "bire dönüş" anlamına gelen "Guiyi" adını verdi. Budist felsefesindeki "küçük bir hardal tanesinin devasa gerçekleri barındırabileceği" öğretisinden ilham alan Guiyi yöntemi, programlama voltajının kuantum düzeyinde kontrol edilebildiğini de kanıtladı. Bu durum, gelecekte tek bir bellek hücresine çok daha fazla veri katmanının sığdırılabileceğini gösteriyor.

TİCARİ ÜRETİM İÇİN BEŞ YILLIK HEDEF

Laboratuvar başarısını seri üretime dönüştürmeyi amaçlayan Prof. Zhou Peng, bu yıl içerisinde bir şirket kurarak ticarileşme adımlarını hızlandıracağını bildirdi. Üretim süreçlerinin planlandığı gibi gitmesi halinde, bu devrimsel bellek çözümünün önümüzdeki beş yıl içinde pazara sunularak mevcut depolama çözümlerinin yerini alması bekleniyor.