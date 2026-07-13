Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde gece saatlerinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Yangın, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.
Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde gerekli incelemeler başlatıldı.