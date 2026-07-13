Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde gece saatlerinde bir depoda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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‎Yangın, gece saatlerinde İsmetpaşa Mahallesi Kanarya Sokak üzerinde bulunan bir depoda meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

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‎Ekiplerin soğutma çalışmalarını tamamlamasının ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, yangında herhangi bir can kaybı veya yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

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‎Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde gerekli incelemeler başlatıldı.