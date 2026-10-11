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Kaynak: DHA

Kepez ilçesine bağlı Altınova Sinan Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında bölgedeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Deponun ofis bölümünde başlayan ve kısa sürede yoğun dumanın yükselmesine neden olan yangını, mahallede bulunan Çakırlar Camii'nin imamı fark etti. Yoğun dumanı görerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALEYE RAĞMEN KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Kısa sürede olay yerine ulaşan polis ekibi çevrede güvenlik önlemleri alarak sokağı trafiğe kapattı. İtfaiye ekibi ise alevlerin çevredeki diğer dükkan ve depolara sıçramasını önlemek adına yoğun çalışma başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, iş yeri ve depo bölümü tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.