Olay Denizli’nin Çardak ilçesinde bir tekstil fabrikasında bugün saat 11.30 sıralarında Karna Tekstil’de meydana geldi. Tekstil fabrikasında çalışan 44 yaşındaki Gökhan Ergin, depodan çıktığı esnada kapı üzerine devrildi. Diğer çalışanların fark etmesi üzerine kanlar içinde kalan işçi, kapının altında kurtarıldı.

İhbar üzerine fabrikaya gelen sağlık görevlileri, yaptıkları kontrolde Gökhan Ergin’in hayatını kaybettiğini belirledi.



Bekar olan Gökhan Ergin’in cenazesinin Bozkurt ilçe merkezinde toprağa verileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.