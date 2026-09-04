Yeniçağ Gazetesi
05 Eylül 2026 Cumartesi
İstanbul 21°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne?

Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne?

Akaryakıt fiyatları yeniden yükseldi, motorin 90 TL sınırını aştı. Ancak pompada yaşanan bu artışın arkasında yalnızca petrol fiyatlarındaki yükseliş bulunmuyor. Peki artışların sebebi ne? İşte detaylar...

Kaynak: Diğer
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne? - Resim: 1

Türkiye'de akaryakıt fiyatları 4 Eylül itibarıyla yeniden zamlandı.

Motorinin litre fiyatı 7,7 TL yükselirken, fiyat İstanbul Avrupa yakasında 88,8 TL'yi, Ankara'da ise 90 TL'yi geçti.

Benzinin litre fiyatına da 2,48 TL zam geldi. Benzinin fiyatı böylece 77 TL seviyesine yükseldi.

1 11
Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne? - Resim: 2

Ağustos ayında da benzin ve motorin fiyatlarına peş peşe zamlar yapılmıştı. Peki akaryakıt fiyatlarındaki bu yükselişin temelinde hangi nedenler bulunuyor?

Akaryakıttaki zamların başlıca nedeni, ABD ile İran arasındaki çatışmaların yeniden tırmanmasıyla petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş olarak öne çıkıyor.

26 Ağustos'ta yaklaşık 82 dolar seviyesinde bulunan ABD ham petrolünün varil fiyatı, dün 92 doları gördü.

Bu yükseliş, petrol fiyatlarında yüzde 10'un üzerinde artış yaşandığı anlamına geliyor.

2 11
Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne? - Resim: 3

Reuters haber ajansına konuşan ticaret platformu Phillip Nova'dan Priyanka Sachdeva "Piyasalar artık sadece savaş riskini fiyatlamıyor; artık durumun çözümü olmayan bir savaşa evrilmesinin getireceği maliyetleri de hesaplıyorlar" dedi.

Ajansa değerlendirmelerde bulunan küresel emtia platformu KCM'in piyasa analiz şefi Tim Waterer ise "Hürmüz Boğazı'ndan geçen tanker sayısında bir azalma olmadı ama ABD-İran çatışmasının artması ve Hürmüz etrafındaki belirsizlik fiyatları artırmaya yetti" dedi.

3 11
Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne? - Resim: 4

Dizel yakıt yalnızca bireysel araçlarda değil, traktör ve TIR'larda da kullanılıyor. Bu nedenle motorin fiyatlarındaki yükseliş, tarımsal üretimden taşımacılığa kadar çok sayıda alandaki maliyetleri de doğrudan etkiliyor.

Başka bir ifadeyle motorindeki artış, ekonomideki maliyetleri yükselterek enflasyon üzerinde de baskı oluşturuyor.

4 11
Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne? - Resim: 5

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Altınbaş Üniversitesi'nden Prof. Hayri Kozanoğlu, akaryakıt fiyatlarındaki artışın tek başına değerlendirildiğinde enflasyonu bir puanın altında yükseltmesini beklediğini, ancak ekonominin genelinde yeni fiyat artışlarını tetiklemesi halinde bu etkinin bir puanın üzerine çıkabileceğini söyledi.

5 11
Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne? - Resim: 6

NEDEN DİZE DAHA FAZLA ARTIYOR?

Forbes dergisinin enerji sektörü uzmanı Robert Rapier, nisan ayında yayımlanan analizinde, jeopolitik kriz dönemlerinde dizel fiyatlarının benzine kıyasla her zaman daha hızlı yükseldiğine dikkat çekmişti.

Rapier'e göre bunun temel nedenlerinden biri, dünya genelindeki dizel stoklarının benzin stoklarından daha düşük olması. Bu nedenle arzın azalması durumunda fiyat artışının ilk olarak dizelde görülmesi bekleniyor.

6 11
Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne? - Resim: 7

Dizele yönelik talep de benzinden daha yüksek. Uzman, "Küresel ticaretin kalbinde, gemilerde ve ağır ekipmanlarda kullanılan bu yakıt yatıyor." ifadelerini kullanıyor.

Rapier ayrıca benzinin ağırlıklı olarak bireysel araçlarda kullanıldığını ve tüketicilerin fiyatların yükselmesi halinde kullanım alışkanlıklarını değiştirebildiğini belirtiyor. Ancak dizelde aynı ölçüde bir talep esnekliği bulunmuyor.

7 11
Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne? - Resim: 8

Reuters'a konuşan enerji sektörü temsilcileri, kuzey yarımkürede devam eden hasat dönemi ve kış öncesinde yakıt stoklarının yenilenmesi nedeniyle dizel talebinin bir süre daha yüksek kalmasını bekliyor.

Ticaret platformu TradeStation'ın Küresel Piyasa Stratejileri Başkanı David Russell, çiftçiler ile nakliyecilerin sonbahar aylarında daha fazla dizel kullandığını belirterek "Dizel tüketimi için kritik bir döneme, stoklarda tarihin en düşük dizel miktarıyla giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarını yukarı çeken bir başka gelişme ise Rusya'nın geçen hafta dizel ihracatını yasaklaması oldu.

8 11
Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne? - Resim: 9

Dünyanın en büyük petrol ihracatçılarından biri olan Rusya, son dönemde Ukrayna'nın yoğunlaşan saldırılarıyla karşı karşıya bulunuyor.

Ukrayna'nın Rusya'daki petrol rafinerileri ve enerji altyapısını hedef almasının ardından ülkedeki akaryakıt istasyonlarında yakıt sıkıntısı yaşanmaya başladı. Bunun üzerine Rusya dizel ihracatını durdururken, başka ülkelerden yakıt tedarik etmeye yöneldi.

Saldırılardan önce Rusya, küresel dizel üretiminin yaklaşık yüzde 10'unu gerçekleştiriyordu.

İhracat yasağının 30 Eylül'e kadar sürmesi bekleniyor.

Bu gelişmelerin etkisiyle akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş yalnızca Türkiye'de değil, dünya genelinde görüldü.

9 11
Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne? - Resim: 10

EŞEL MOBİL ETKİSİ

Türkiye'de petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon üzerindeki etkisini sınırlamak amacıyla akaryakıttan alınan özel tüketim vergisi, eşel mobil olarak adlandırılan sistem üzerinden kademeli şekilde azaltılmıştı.

Son olarak 13 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile motorinden alınan ÖTV, ağustos ayı boyunca sıfırlanmıştı.

Aynı kararla ÖTV'nin;

Eylül'de 3 TL,

Ekim'de 6 TL,

Kasım'da 9 TL,

Aralık'ta 12 TL,

Ocak'ta ise 13,9 TL olarak uygulanması kararlaştırıldı.

10 11
Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne? - Resim: 11

Türkiye'de tüketiciler, özel tüketim vergisinin yanı sıra bunun üzerinden katma değer vergisi de ödüyor. Bu nedenle motorin fiyatına söz konusu tutarların yüzde 20'si oranında KDV de ekleniyor.

Buna göre ocak ayında uygulanacak 13,9 TL'lik ÖTV, KDV dahil edildiğinde tüketiciye litre başına 16,68 TL ek maliyet getirecek.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesinde motorinden alınan ÖTV, litre başına 13,9 TL seviyesindeydi.

ÖTV'nin yeniden devreye girmesi nedeniyle küresel petrol fiyatları bundan sonra değişmese bile Türkiye'de motorin fiyatının önümüzdeki aylarda toplamda yüzde 10'dan fazla yükselmesi bekleniyor.

Bu durumda dolar/TL kuru ile küresel dizel fiyatları sabit kalsa dahi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 100 TL'nin üzerine çıkabilecek.

11 11
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro