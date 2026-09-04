Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne?

Türkiye'de tüketiciler, özel tüketim vergisinin yanı sıra bunun üzerinden katma değer vergisi de ödüyor. Bu nedenle motorin fiyatına söz konusu tutarların yüzde 20'si oranında KDV de ekleniyor.
Buna göre ocak ayında uygulanacak 13,9 TL'lik ÖTV, KDV dahil edildiğinde tüketiciye litre başına 16,68 TL ek maliyet getirecek.
ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları öncesinde motorinden alınan ÖTV, litre başına 13,9 TL seviyesindeydi.
ÖTV'nin yeniden devreye girmesi nedeniyle küresel petrol fiyatları bundan sonra değişmese bile Türkiye'de motorin fiyatının önümüzdeki aylarda toplamda yüzde 10'dan fazla yükselmesi bekleniyor.
Bu durumda dolar/TL kuru ile küresel dizel fiyatları sabit kalsa dahi Türkiye'de motorinin litre fiyatı 100 TL'nin üzerine çıkabilecek.