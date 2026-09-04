Depo artık cep yakıyor... Akaryakıtta zam yağmurunun nedeni ne?

Reuters'a konuşan enerji sektörü temsilcileri, kuzey yarımkürede devam eden hasat dönemi ve kış öncesinde yakıt stoklarının yenilenmesi nedeniyle dizel talebinin bir süre daha yüksek kalmasını bekliyor.

Ticaret platformu TradeStation'ın Küresel Piyasa Stratejileri Başkanı David Russell, çiftçiler ile nakliyecilerin sonbahar aylarında daha fazla dizel kullandığını belirterek "Dizel tüketimi için kritik bir döneme, stoklarda tarihin en düşük dizel miktarıyla giriyoruz" ifadelerini kullandı.

Akaryakıt fiyatlarını yukarı çeken bir başka gelişme ise Rusya'nın geçen hafta dizel ihracatını yasaklaması oldu.