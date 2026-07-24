'Deplasman Kartalları' eski liderine saldırının sırlar çözüldü: İkisi kadın yedi kişilik ekip

Diğer yandan polis ekiplerinin yaptığı çalışmada olay yerinde 3 boş kovan bulundu. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yaptığı incelemede saldırı anını gösteren bir güvenlik kamerası görüntüsüne ulaşamadı. Çalışmalara devam eden polisin ifadesine başvurduğu E.K., (15) silah seslerini duyduktan sonra siyah kıyafetli ve maskeli bir kişinin koşarak uzaklaştığını gördüğünü söyledi.