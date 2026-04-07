Alfa Star Spor Kulübü’nün genç yeteneği Nebahat Eda Pilge, 8 yaşında olmasına rağmen sergilediği performansla Türkiye 2’ncisi olarak gümüş madalyayı boynuna astı.

Henüz yolun başında olmasına rağmen "Geleceğin Şampiyonu" olarak adlandırılan Pilge, geçtiğimiz aylarda elde ettiği İller Arası Şampiyonluk unvanının ardından ulusal başarıyla çıtayı bir üst seviyeye taşıdı. Bu başarısı sonrası yurt dışından davetler almaya başlayan minik sporcu, şimdiden dünyanın radarına girmiş durumda. Disiplini elden bırakmayan Pilge, "Dünya çapında başarılar kazanmak için çalışmaya devam edeceğim," diyerek hedefini zirve olarak belirledi.