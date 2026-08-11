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Kaynak: İHA

Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Dörteylül Mahallesi Behçet Uz Caddesi’nde ilerleyen bir otomobilinden henüz belirlenemeyen bir nedenle aniden alevler yükseldi. Sürücünün ve etraftakilerin durumu fark etmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar yangın söndürme tüpleriyle hemen alevlere müdahalede bulundu.

İhbarın ardından adrese Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Buldan Şubesi ekipleri yönlendirildi. Kısa süre içerisinde adrese varan itfaiye personeli, yangını tamamen söndürerek soğutma işlemlerini tamamladı.

Herhangi bir can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olayda otomobilde maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla başlatılan inceleme sürüyor.