İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından başlatılan "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" buluşmalarının 80. durağı Denizli meydanı oldu.

'BÜYÜK OYUN'

CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Ekrem İmmaoğlu'nun mektubunu okudu.

İmamoğlu mektubunda şu mesajı iletti:

"Güzel Denizli’nin güzel insanları, benim cesur hemşehrilerim!

Kıymetli hanımefendiler, değerli beyefendiler, güzel gözlü çocuklar, canımın içi gençler…

Her birinize hasretle sarılıyorum, sizleri çok özledim.

Sizler 19 Mart’tan bu yana bir milim bile geri adım atmadan demokrasiyi, adaleti savunmaya devam ediyorsunuz. Sizinle gurur duyuyorum, hepinize yürekten teşekkür ediyorum.

Denizli’nin halkçı ve icraatçı başkanı, değerli yol arkadaşım Bülent Nuri Çavuşoğlu’na bu şehre katkıları için teşekkür ediyorum.

Örgütümüzün güçlü iradesini ve mücadeleci ruhunu temsil eden değerli yol arkadaşım Ali Osman Horzum’a ve onun şahsında tüm örgütümüze şükranlarımı sunuyorum.

Sevgili dostlarım,

10 ay önce Türkiye’de büyük bir oyun sergilenmeye başladı. Bizi sandıkta asla yenemeyeceklerini gören bu iktidar, seçime rakipsiz girmek için yargı eliyle bir operasyon başlattı. Ben ve arkadaşlarım, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde hiçbir belediye başkanına reva görülmeyen hukuk dışı uygulamalara, türlü türlü zorbalıklara maruz kaldık.

Bu kirli oyunu kurgulayanlar, ilk zamanlar ne kadar hevesli, ne kadar mutluydular hatırlıyor musunuz? Güya ortaya öyle kanıtlar koyacaklardı ki, bizler ailelerimizin yüzüne bakamaz olacaktık. Güya turpun büyüğü heybedeydi.

Günlerce millete ahtapot masalları anlattılar. Gerçek dışı olduğu kanıtlanan sayısız yalan ve iftiralarla televizyonlarda milletimizi kandırmaya çalıştılar. Ama ne oldu? İddianame ortaya çıktı, çıtları çıkmaz oldu.

Ben ilk günden bugüne aynı şeyi söylüyorum: Bu dava baştan sona siyasidir. Eğer siyasi değil diyorsanız, iddialarınızın arkasındaysanız bizim mahkemelerimiz TRT ve isteyen tüm kanallar tarafından canlı yayınlansın. Milletimiz kimin ne olduğunu gözleriyle görsün. Hodri meydan!

Canlı yayın talebimiz başlangıçta 'olabilir, niçin olmasın' gibi laflar ettiler ama sonra bununla ilgili kanun teklifini sessiz sedasız reddettiler. Bizleri yalan ve iftiralarla milletin gözünden düşürebileceklerini zannedenler, milletin vicdanı karşısında çoktan mahkum oldular.

Biz 10 aydır daracık hücremizde, haklılığımızdan aldığımız güçle, milletimizden gördüğümüz ilgi ve destekle direniyoruz. Umudumuz ve cesaretimiz her gün daha da güçleniyor. Gelecek güzel günlere olan inancımız her gün daha da büyüyor.

Onlar ise her güne koltuklarını kaybetme korkusuyla, yoksulluğa, güvencesizliğe mahkum ettikleri milletin karşısına çıkamamanın ezikliğiyle uyanıyorlar.

Onların vakti doldu. Onların hizmet enerjisi, doğru dürüst projesi, liyakatlı kadroları kalmadı. Onların millete saygısı, sevgisi kalmadı. Millet karşısında hadlerini bilmez oldular.

Onlar yolun sonunda ama biz yolun başındayız. İşte bu yüzden; onlar sandıktan, milletten köşe bucak kaçıyor, biz ise sandığa, millete koşuyoruz. Biz sorumluluk üstlenmeye, iş yapmaya, sorunları çözmeye koşuyoruz. Şu ya da bu şahsın, şu ya da bu partinin değil; milletin iktidarını kurmaya koşuyoruz.

Bizim peşinde olduğumuz tek zafer; milletin ortak aklının, milletin ortak vicdanının zaferidir. Milletin iktidarına millet ne derse o olacak. Milletin iktidarında herkes için demokrasi, herkes için adalet, herkes için refah olacak.

Türkiye büyürken milletin emeği ve ekmeği küçülmeyecek. Çalışacağız, üreteceğiz ve adilce paylaşacağız. Türkiye’yi geçim derdi çekmeden, gelecekten korkmadan yaşayan, emeğinin, yatırımının karşılığını hakkıyla alan özgür ve mutlu insanların ülkesi haline getireceğiz.

Bir kişi kaybederse, Türkiye kazanacak!

Her şey çok güzel olacak!

Her şey çok güzel olacak!

Ekrem İmamoğlu, Silivri Zindanı."

CHP Lideri Özgür Özel sağanak yağmura rağmen meydanı dolduran binlere sesleniyor.

'HER DARBENİN BİR HEDEFİ OLUR'

Özel'in konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

248 gündür... 248 gün önce Türkiye’nin mevcut iktidarı bir sonraki iktidarına; mevcut Cumhurbaşkanı, bir sonraki Cumhurbaşkanına darbeye kalkışınca... Kalktık, Ankara’dan İstanbul’a doğru yola çıktık. Elim yüzümde, camdan dışarı bakarken dedim ki; her darbenin bir hedefi olur. Bunun hedefinde Cumhurbaşkanı adayımızın adaylığına engel olmak, partimizin iktidarına engel olmak var.

Her darbenin bir de sembolik hedef aldığı mekanları olur. Giderler Meclisi çevirirler. Giderler Çankaya Köşkü’nü çevirirler. Meydanları tutarlar. Bu darbenin hedefinde Saraçhane var dedik. Saraçhane’ye, Saraçhane’deki milletin bize emanet ettiği İstanbul Büyükşehir’in tarihi binasına doğru yola çıktık. Dedim ki; "Bu darbeye direnmek isteyenler Saraçhane’ye gelsinler." Ben bunu söyleyince İstanbul Valiliği, İçişleri Bakanı’nın talimatıyla önce 5 gün, sonra 10 gün İstanbul’da 3 kişinin yan yana gelmesini yasakladı. Gösteri yasak, toplanmak yasak, miting yasak!

'110 BİN KİŞİ GELDİ SARAÇHANE’YE'

Arkadaşlar haberi getirdiler, "Eyvah" dediler, "Ne olacak şimdi?" Dedim; "Ne olacaksa bu akşam olacak, ne olacaksa bu meydanda olacak." abii kolay değildi, bir yarımada orası. Kimse gelmesin diye otobüsleri yasakladılar, metroları kapattılar, köprüleri kaldırdılar, vapurları bağladılar ama o akşam oraya 110.000 kişi geldi Saraçhane’ye! 110.000 kişi! O gün bugün, o gün bugün bu otobüsün üstündeyiz. Bugün 80. miting için, 80. eylem için bu meydandayız.

'MİLLET YAŞTA GENEL BAŞKAN KURUDA OLMAZ'

Dediler ki; "Yazın olmaz" dediniz, dedik, oldurdular. "Kışın soğuk" dedik, meydanları Çankırı’da dahi doldurdular eksi 4 derecede. Ama Denizli’de inanılmaz bir yağmur var. "Kimse gelmez, millet saçak altında durur. O meydan dolmaz, bugün bu miting patlar" dediler. Dediler ki; "Bir sahne var... Sahne, sahne var, önü çok büyük bir meydan." Dedim ki; "Yağmur varsa sahne olmaz. Millet yaşta, Genel Başkan kuruda olmaz!"