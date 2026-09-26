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Kaynak: İHA

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürütülen din hizmetleri faaliyetleri Türkiye genelinde dikkat çeken bir başarı getirdi. Pamukkale İlçe Müftülüğü, din hizmetleri faaliyetlerinde Türkiye genelindeki tüm ilçeler arasında 1. sıraya yükseldi.

Pamukkale İlçe Müftüsü Muhammet Çörekçi, bir yılı aşkın süredir “Biz birbirimizin rakibi değil, ekibiyiz.” anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

“BÜYÜK BİR EKİBİN ESERİDİR”

Elde edilen başarının birlik, beraberlik, gayret ve özveriyle gerçekleştirilen çalışmaların sonucu olduğunu ifade eden Çörekçi, emeği geçen din görevlilerine teşekkür etti.

Çörekçi açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Bir yılı aşkın süredir ‘Biz birbirimizin rakibi değil, ekibiyiz.’ sloganıyla çıktığımız bu yolda, Pamukkale İlçe Müftülüğümüzü din hizmetleri faaliyetlerinde Türkiye genelindeki tüm ilçeler arasında 1. sıraya taşıyan kıymetli hocalarıma gönülden teşekkür ediyorum.

Bu başarı; birlik, beraberlik, gayret ve özveriyle çalışan büyük bir ekibin eseridir. Rabbim birlik ve beraberliğimizi daim, hizmetlerimizi bereketli eylesin. Emeği geçen bütün hocalarımdan Allah razı olsun.”