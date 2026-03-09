Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Denizli çevresinde meydana gelen depremlerle ilgili değerlendirmede bulundu.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Görür, bölgede 4 ve 5 büyüklüğünde sarsıntıların yaşandığını ve bu depremlerin graben sistemi çevresinde meydana geldiğini belirtti.

Denizli ve çevresinin aktif bir fay sistemi üzerinde bulunduğuna dikkat çeken Görür, bölgede kuzey–güney yönlü bir gerilme yaşandığını ifade etti.

Bu durumun temel nedeninin Anadolu Levhası’nın batıya doğru hareketi olduğunu vurgulayan Görür, yaşanan sarsıntılar sonrası vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bölgedeki sismik hareketliliğin bilim insanları tarafından yakından takip edildiği belirtildi.