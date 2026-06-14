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Kaynak: AA / ANKA

Türkiye genelinde eş zamanlı düzenlenen etkinlik kapsamında Denizli'de belirlenen güzergâhta bir araya gelen katılımcılar, temiz bir gelecek ve sağlıklı yaşam mesajı verdi. Şehir sokaklarında renkli görüntülerin oluştuğu etkinlik, vatandaşlardan da ilgi gördü.

SAĞLIKLI YAŞAM İÇİN PEDAL ÇEVİRDİLER

Emniyet ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirilen bisiklet turunda her yaştan vatandaş yer aldı. Çocuklardan yetişkinlere kadar çok sayıda Denizlili, bağımlılıkla mücadeleye dikkat çekmek amacıyla kilometrelerce pedal çevirdi.

Etkinlik boyunca birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, sağlıklı yaşam kültürünün yaygınlaştırılmasının önemi vurgulandı.

"HER PEDAL UMUDA AÇILAN BİR KAPIDIR"

Etkinliğin ardından açıklamalarda bulunan Fatih Gün, organizasyonun yalnızca bir spor etkinliği olmadığını, aynı zamanda toplumsal farkındalık hareketi niteliği taşıdığını belirtti.

Gün, yüzlerce gönüllünün aynı amaç etrafında buluşmasının büyük bir manevi güç verdiğini ifade ederek, bağımlılıkla mücadelede sağlıklı yaşam alışkanlıklarının yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti.

FARKINDALIK ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Bisiklet turunun ardından katılımcılara sağlıklı yaşamı teşvik eden çeşitli ikramlar sunuldu. Organizasyon boyunca bağımlılıkla mücadele konusunda bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirildi.

Yeşilay Denizli Şubesi, kentte farkındalık oluşturmak amacıyla sportif, kültürel ve sanatsal etkinliklerini önümüzdeki dönemde de sürdüreceğini açıkladı.

Denizli'de yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleşen bisiklet turu, hem sağlıklı yaşamın önemine dikkat çekti hem de bağımlılıkla mücadele konusunda güçlü bir toplumsal mesaj verdi.