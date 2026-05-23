Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde meydana gelen iş kazası can aldı. Edinilen bilgiye göre, tel fabrikasında işçi olarak çalışan 60 yaşındaki Yakup Karacaoğlu, araç yükleme işlemi sırasında dengesini kaybederek kamyonetten yere düştü. Sert şekilde yere düşen Karacaoğlu, başını zemine çarpması sonucu ağır yaralandı. Olayı gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan tetkiklerde Karacaoğlu’nun beyin kanaması geçirdiği belirlendi. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan talihsiz işçi, doktorların tüm müdahalelerine rağmen dört gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.