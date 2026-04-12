Denizli 1. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görev yapan bir hakimin yakınının, aynı mahkemede görülen konkordato ve iflas davalarında taraf olduğu iddiası yargı dünyasını hareketlendirdi. Söz konusu iddialar üzerine Hakimler ve Savcılar Kurulu’na (HSK) şikayette bulunulduğu öğrenildi.

Gelişmeyi kamuoyuna duyuran avukat Semih Ata’nın girişimleri sonucunda, Denizli Barosu konuyu resmi bir yazıyla HSK’ya taşıdı. Ata, Denizli’deki konkordato ve iflas süreçlerinin tek merkezden yönetildiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

"Mahkemenin üye hakimlerinden birinin eşinin, aktif olarak dava takip eden bir hukuk bürosunun ortağı olduğu öne sürülmektedir. Bu büro, hem davacı hem de davalı vekili sıfırıyla başta konkordato olmak üzere birçok ticari dosyada yer alıyor. Bu tablo, hem Avukatlık Kanunu’na hem de Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’na açıkça aykırıdır."

"ADALETE OLAN GÜVEN SARSILIYOR"

Hakimlerin tarafsızlık ilkesinin altını çizen Ata, kanunen hakimlerin yakınlarının taraf olduğu dosyalara bakamayacağını hatırlattı. Durumu tespit ettikten sonra Denizli Barosu aracılığıyla HSK’ya başvurduğunu belirten Ata, şikayet üzerine bir soruşturma sürecinin başladığını kaydetti.

Avukat Ata, yargı etiğine vurgu yaparak, "İlgili hakimlerin tarafsızlık ilkesi gereği bu dosyalardan çekilmesi hukuki bir zorunluluktur. Yakın ilişkilerin olduğu dosyalarda karar verici konumda bulunmak, toplumun adalete olan güvenini zedelemektedir" dedi.