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Kaynak: İHA

Denizli genelinde son dönemde farklı noktalarda boy gösteren yaban domuzlarının son adresi bir üniversite yerleşkesi oldu. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Kampüsü içerisindeki atık konteynerlerinin etrafında yiyecek arayan sürü, bölgedeki gençlerle karşı karşıya geldi.

Kampüs alanında serbestçe dolaşan hayvanları fark eden öğrenciler, yaşadıkları şaşkınlığın ardından durumu cep telefonlarıyla kaydetti. Çevrede kısa süreli endişeye yol açan domuzların, daha önce de kent merkezine yakın konumdaki Servergazi ve Çamlık Parkı civarında tespit edildiği bildirildi. Yerleşim yerlerine sıkça inmeye başlayan yaban domuzları, bölge sakinlerinin ve öğrencilerin dikkatini çekmeyi sürdürüyor.