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Kaynak: AA / DHA / İHA

Denizli’nin Çal ilçesinde sürdürülen arkeolojik kazılar, Yukarı Menderes Havzası’nın binlerce yıllık geçmişine ışık tutuyor. Ekşi Höyük ve Aşağıseyit Höyük’te yürütülen çalışmalar, bölgenin tarih öncesi dönemlerdeki önemine ilişkin yeni veriler ortaya çıkarıyor.

Yaklaşık 20 kişilik ekiple devam eden kazıların bir ayağında Neolitik Çağ açısından önemli bulgular barındıran Ekşi Höyük, diğer ayağında ise Tunç Çağı’na ilişkin izlerin araştırıldığı Aşağıseyit Höyük bulunuyor.

Kazılarda ortaya çıkarılan mimari kalıntılar ve diğer buluntular, Yukarı Menderes Havzası’ndaki yerleşimlerin farklı dönemlerde nasıl şekillendiğine ilişkin önemli bilgiler sundu.

EKŞİ HÖYÜKTE TARİH 8 BİN 750 YIL GERİYE GİDİYOR

Dayılar Mahallesi sınırlarında yaklaşık 2 hektarlık alana yayılan Ekşi Höyük’te 2015 yılından bu yana kazı çalışmaları gerçekleştiriliyor.

Bugüne kadar elde edilen arkeolojik veriler, höyükteki yerleşim geçmişinin günümüzden yaklaşık 8 bin 750 yıl öncesine kadar uzandığını gösterdi.

Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu, Ekşi Höyük’te yürütülen çalışmaların Batı Anadolu’nun Neolitik sürecinin anlaşılması açısından önemli veriler sunduğunu belirtti.

Kazılarda bulunan materyallerin, yalnızca yapıların geçmişine değil, binlerce yıl önce bölgede yaşayan insanların günlük yaşamlarına da ışık tuttuğu ifade edildi.

Ekşi Höyük’teki buluntular, bölgede yaşayan toplulukların tarım, hayvancılık, avcılık ve balıkçılıkla geçimlerini sürdürdüklerine ilişkin önemli veriler ortaya koydu.

Çalışmalar aynı zamanda Yukarı Menderes Havzası’nda avcı-toplayıcı yaşam biçiminden yerleşik hayata geçişin ve bölgedeki ilk çiftçi topluluklarının yaşam tarzının anlaşılmasına katkı sağlıyor.

Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu, Ekşi Höyük’teki çalışmaların Batı Anadolu arkeolojisi açısından önemli bilgiler sunduğunu belirterek, buluntuların insanların geçim faaliyetleri ve gündelik hayatlarının anlaşılmasına yardımcı olduğunu ifade etti.

Ekşi Höyük’ün dikkat çeken özelliklerinden biri, yalnızca tarih öncesi dönemlere ait izler barındırmaması.

Kazı çalışmalarında höyük üzerinde Selçuklu dönemine ait bir mezarlık alanı da tespit edildi. Böylece aynı alanın binlerce yıl arayla farklı topluluklar tarafından kullanıldığına ilişkin önemli bir bulgu daha ortaya çıktı.

Yukarı Menderes Havzası’ndaki höyüklerin Selçuklu döneminde mezarlık alanı olarak kullanılmasının bölgede karşılaşılan uygulamalardan biri olduğu belirtildi.

Bu durum Ekşi Höyük’ün farklı dönemlerin izlerini aynı alanda barındıran çok katmanlı bir arkeolojik merkez olduğunu gösterdi.

Çal’ın geçmişini aydınlatan çalışmaların bir diğer adresi Aşağıseyit Höyük oldu.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erim Konakçı’nın da katılımıyla yürütülen araştırmalarda Tunç Çağı’na ilişkin arkeolojik tabakalar ve mimari kalıntılar inceleniyor.

Aşağıseyit Höyük’ten elde edilen veriler ile Ekşi Höyük’teki Neolitik dönem bulgularının birlikte değerlendirilmesi, Yukarı Menderes Havzası’nın farklı dönemlerdeki yerleşim yapısının daha geniş bir zaman diliminde ele alınmasına imkan sağlıyor.

KAZI SONUÇLARI BÖLGE HALKIYLA PAYLAŞILDI

Kazılarda elde edilen bilimsel verilerin yöre halkıyla paylaşılması amacıyla Dayılar Mahallesi Pazaryeri’nde bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Ege Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fulya Dedeoğlu ile İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erim Konakçı, vatandaşlara kazı alanlarında yürütülen çalışmaları ve ortaya çıkarılan bulguları anlattı.

Farklı yaş gruplarından mahalle sakinlerinin ilgi gösterdiği buluşmada vatandaşların soruları da akademisyenler tarafından yanıtlandı.

Kazı ekibi, bilimsel çalışmalarla ortaya çıkarılan kültürel mirasın bölge halkıyla paylaşılmasının, arkeolojik alanların korunması ve sahiplenilmesi açısından önem taşıdığını belirtti.