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Kaynak: İHA

1900'LÜ YILLARDAN GÜNÜMÜZE ULAŞAN MİRAS

Geleneksel Türk evi mimarisinin en seçkin örnekleri arasında gösterilen ve 1900’lü yılların başından bu yana varlığını sürdüren Şerbetçioğlu Konağı, Denizli'nin kent hafızasında önemli bir yere sahip. Merkezefendi Belediyesi, başlattığı kapsamlı restorasyon projesiyle bu tarihi mirası gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

ÖZGÜN DOKUSU VE YAPI MALZEMELERİ MUHAFAZA EDİLECEK

Restorasyon süreci, alanında uzman ekipler tarafından büyük bir titizlikle yürütülüyor. Çalışmalar kapsamında dikkat edilen temel unsurlar ise şöyle:

Mimarisine Sadık Kalınıyor: Konağın tarihi kimliğini oluşturan tüm mimari detaylar ve kullanılan özgün yapı malzemeleri aynen korunuyor.

Statik ve Güvenlik Güçlendirmesi: Yapı hem orijinal görünümüne kavuşturuluyor hem de geleceğe güvenle taşınması adına teknik açıdan sağlamlaştırılıyor.

MERKEZEFENDİ'NİN KÜLTÜR YAŞAMINA KATKI SUNACAK

Restorasyon çalışmaları tamamlandığında Şerbetçioğlu Konağı, kapılarını yeniden ziyaretçilerine açacak. Aslına uygun şekilde ayağa kaldırılan tarihi konak, Merkezefendi’nin sosyal ve kültürel atmosferine değer katan yaşayan bir mekân olarak hizmet verecek.