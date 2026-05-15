

Denizli Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, kentin dört bir yanında sürdürdüğü yol yapım ve onarım seferberliği kapsamında rotayı Çal ilçesine çevirdi. Akkent Mahallesi’nde ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut yolda, modern standartlarda sıcak asfalt uygulaması için geniş kapsamlı bir çalışma başlatıldı.



1100 metrelik güzergâh yenileniyor

Akkent Mahallesi’ndeki ulaşım ağını modern standartlara kavuşturacak olan proje kapsamında, toplam 1.100 metre uzunluğunda ve 8 metre genişliğindeki güzergâhta, yolun dayanıklılığını artırmak amacıyla ilk etapta 3 bin 500 ton PMT (Plent Miks Temel) serimi gerçekleştirildi. Temel hazırlıkların ardından başlayacak olan üst yapı çalışmalarında ise 1.900 ton sıcak asfalt serilerek yol hem sürüş konforu hem de uzun ömürlü kullanım açısından en üst seviyeye taşınacak. Çalışmalar tamamlandığında, Akkent Mahallesi sakinleri toz ve çukur sorunundan arınmış, yüksek standartlı bir yola kavuşacak.