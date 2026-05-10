Pınar Abas ve Ramazan Bekrek çiftinin düğün töreninde, damadın salona girdiği anlar davetlilerde şaşkınlık yarattı. İlk etapta damatlık üzerindeki yazıları anlamlandıramayan misafirler, yakından baktıklarında ceketin ön, arka ve kol kısımlarında farklı sektörlerden firmaların logolarını fark etti. Pek çok davetli, bu ilginç anı cep telefonlarıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Yurt dışında gördüğü bir örneği Türkiye'ye uyarlayan Ramazan Bekrek, projenin eşinin onayından sonra hayata geçtiğini belirtti. Bekrek süreci şu sözlerle anlattı:

"Eşim 'En az 10 firma bulursan bu işi yapabilirsin' diyerek bana destek oldu. Toplamda 20 firmaya ulaştık ve masraflarımızın dörtte birini bu şekilde finanse ettik. Türkiye’de daha önce yapılmamış bir şeyi denemek istedim. Çok farklı tepkiler aldım; gülenler de oldu, fikri dâhiyane bulanlar da."

Fikri ilk duyduğunda şaşırdığını ancak eşinin arkasında durmayı seçtiğini ifade eden gelin Pınar Abas ise kalıpların dışına çıkmaktan mutlu olduğunu söyledi. Abas, "Arkadaşlarım başta olmaz dedi ama bence çok orijinal bir iş oldu. Maddi anlamda bizi rahatlatması bir yana, ileride çocuklarımıza babalarının böyle bir yeniliğe öncülük ettiğini gururla anlatacağız" dedi.

Damada destek veren işletme sahipleri de bu ilginç iş birliğinden memnun. Sponsorlardan Burak Özenir, güvene dayalı bir anlaşma yaptıklarını belirterek, "Daha önce böyle bir teklif almamıştım, çok hoşuma gitti. Hatta bir söz verdik; çiftin çocukları olduğunda, hayat boyu giyecekleri kıyafetleri markamızdan ücretsiz karşılayacağız" ifadelerini kullandı.

Nakit desteği sağlayan bir diğer sponsor İsmail Anatürk ise gecenin keyifli geçtiğini ve markasının böyle orijinal bir projede yer almasından mutluluk duyduğunu dile getirdi.