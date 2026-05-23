Olay, 19 Mayıs’ta Merkezefendi ilçesinde meydana geldi. Yakup Karacaoğlu, park halindeki pikabın kasasından tel makara indirdiği sırada dengesini kaybederek yere düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

BEYİN KANAMASI GEÇİRDİ

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Karacaoğlu, Servergazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan kontrollerde talihsiz adamın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Karacaoğlu, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.