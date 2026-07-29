Denizli’nin Çal ilçesi Akkent Mahallesi’nde otluk alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri, Denizli Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Denizli'de otluk alanda yangın: 7 hektar alan zarar gördü - Resim : 1

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Yangına 61 personelin yanı sıra 3 ilk müdahale aracı, 4 su ikmal tankeri, 7 arazöz, 4 iş makinesi ve 5 itfaiye aracıyla müdahale edildi. Ekiplerin uzun süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Denizli'de otluk alanda yangın: 7 hektar alan zarar gördü - Resim : 3
Yangında yaklaşık 7 hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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