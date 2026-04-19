Kaza, Merkezefendi ilçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 29 Ekim Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir belediye Halk otobüsü, bir otomobil ve bir yolcu minibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.