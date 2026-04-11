Denizli İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, Ankara karayolu güzergahını kullanarak şehre yüklü miktarda kaçak tütün sevkiyatı yapılacağı istihbaratını aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli tırı teknik ve fiziki takibe alarak kıskıvrak yakaladı.

Kent çıkışında durdurulan ve A.D. tarafından kullanılan tırın dorsesinde yapılan aramalarda 5 milyon 600 bin adet tütün doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasasının yaklaşık 30 milyon TL olduğu belirlendi.

Operasyon sonucunda araç sürücüsü A.D. gözaltına alınarak, gerekli yasal işlemlerin başlatılması amacıyla emniyet müdürlüğüne götürüldü.