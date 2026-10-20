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Kaynak: İHA

19 Ekim Muhtarlar Günü vesilesiyle Denizli’nin Çal ilçesinde özel bir etkinlik gerçekleştirildi. İlçede görev sürdüren mahalle muhtarlarının emek ve katkılarını tebrik eden Belediye Başkanı Ahmet Hakan, özverili gayretlerinden ötürü tüm muhtarlara teşekkür belgelerini sundu.

DAYANIŞMA VURGUSU

Başkan Hakan, "Çal'ımız için dayanışma içinde çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz" denildi. Çal'da Muhtarlar Günü kapsamında düzenlenen buluşmada, ilçede görev yapan muhtarlarla buluştu. Mahallelerin ihtiyaçlarının belirlenmesi, vatandaşların taleplerinin ilgili kurumlara iletilmesi ve yerel hizmetlerin yürütülmesinde önemli görev üstlenen muhtarlara, hizmetlerinden dolayı teşekkür belgeleri verildi.