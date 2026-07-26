Kültür ve Turizm Bakanlığı Denizli Müze Müdürlüğü başkanlığında ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ahmet İhsan Aytek'in bilimsel danışmanlığında yürütülen Tavas Kayaca Omurgalı Fosil Lokalitesi kazıları, Denizli Büyükşehir Belediyesinin sağladığı desteklerle sürüyor. Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu ve eşi Nilgün Çavuşoğlu, 9 yıllık araştırmanın ürünü olan kazı alanını yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Denizli'de milyonlarca yıllık keşif: Türk bilim insanlarından dünya çapında fosil başarısı
Denizli'nin Tavas ilçesinde sürdürülen fosil kazılarında 7 ila 9 milyon yıl öncesine ait 700'den fazla fosil gün yüzüne çıkarıldı.Kaynak: İHA
7 İLA 9 MİLYON YILLIK ZENGİN FAUNA DÜNYAYA TANITILIYOR
Geç Miyosen döneme tarihlenen bölgede 5 yıldır aralıksız süren kazılarda; fillerin atasal formlarından üç parmaklı atlara, gergedanlardan kılıç dişli kedilere, zürafalardan sırtlanlara kadar uzanan 700’ün üzerinde fosil tespit edildi. Bölgenin geçmişte yaşanan seller ve killi toprak yapısı sayesinde doğal bir koruma alanı haline geldiğini belirten Doç. Dr. Aytek, elde edilen bulguların uluslararası bilimsel yayınlarla tüm dünyaya duyurulduğunu aktardı.
DÜNYA ORTALAMASININ ÇOK ÜZERİNDE ETÇİL VE KUŞ FOSİLİ BULUNDU
Tavas'taki kazı alanını küresel ölçekte öne çıkaran en önemli faktörün fosil çeşitliliği olduğunu vurgulayan Doç. Dr. Aytek, dünya genelindeki benzer alanlarda etçil hayvan fosili oranı %2 seviyelerindeyken Tavas'ta bu oranın %10'a ulaştığını belirtti. Hassas kemik yapıları nedeniyle fosilleşmesi oldukça zor olan kuş kemiklerinin de alanda yoğun miktarda bulunması, bölgenin biyoçeşitlilik açısından ne kadar zengin olduğunu gösteriyor.
TÜRK EKİBİ TARAFINDAN KEŞFEDİLEN TEK LOKALİTE
Türkiye'de devam eden 8 aktif fosil kazısından 7'sinin geçmişte Türk-Alman ortak araştırmalarıyla bulunduğunu hatırlatan Aytek, Tavas Kayaca'nın tamamen Türk akademisyenler tarafından tespit edilen tek lokalite olduğunu ifade etti. Çalışmalarda kılıç dişli kedi kafatası, oklu kirpi ve zürafa çenesi gibi çok özel buluntulara ulaşıldığı, daha önce Beyağaç'ta bulunan ve Türkiye'de ilk olan fil fosili türünün bir diğer örneğinin de yine bu alanda çıkarıldığı kaydedildi.
DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNDEN KAZILARA 9,2 MİLYON TL DESTEK
Kazı alanında incelemelerde bulunan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, kentin milyonlarca yıllık doğa mirasını korumayı ve geleceğe taşımayı hedeflediklerini vurguladı. Denizli Büyükşehir Belediyesi, protokol kapsamında Kayaca Fosil Lokalitesi dâhil kent genelindeki 10 farklı arkeolojik ve paleontolojik kazı alanına 2026 yılı için toplam 9,2 milyon TL finansal destek sağladığını duyurdu. Elde edilen ve bilimsel incelemesi tamamlanan eserler Denizli Kent Müzesinde sergilenmeye devam ediyor.