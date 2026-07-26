Denizli'de milyonlarca yıllık keşif: Türk bilim insanlarından dünya çapında fosil başarısı

TÜRK EKİBİ TARAFINDAN KEŞFEDİLEN TEK LOKALİTE

Türkiye'de devam eden 8 aktif fosil kazısından 7'sinin geçmişte Türk-Alman ortak araştırmalarıyla bulunduğunu hatırlatan Aytek, Tavas Kayaca'nın tamamen Türk akademisyenler tarafından tespit edilen tek lokalite olduğunu ifade etti. Çalışmalarda kılıç dişli kedi kafatası, oklu kirpi ve zürafa çenesi gibi çok özel buluntulara ulaşıldığı, daha önce Beyağaç'ta bulunan ve Türkiye'de ilk olan fil fosili türünün bir diğer örneğinin de yine bu alanda çıkarıldığı kaydedildi.