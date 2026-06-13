Kaynak: İHA

Sınav salonlarında ter döken öğrenciler, geleceklerini şekillendirecek önemli bir sınavda mücadele ederken, aileleri ise okul bahçelerinde ve çevresinde büyük bir heyecanla bekleyişe geçti.

Türkiye genelinde olduğu gibi Denizli’de de 8. sınıf öğrencileri, hayalini kurdukları liselere yerleşebilmek için LGS maratonuna katıldı. Sabahın erken saatlerinde sınav merkezlerine gelen öğrenciler, gerekli hazırlıklarını tamamladıktan sonra salonlara alındı. Saat 09.30 itibarıyla başlayan sınav öncesinde okul çevrelerinde yoğunluk oluşurken, veliler de çocuklarını yalnız bırakmadı.

Sınav süresince okul bahçelerinde bekleyen aileler, çocuklarının başarılı olması için dua edip onlara moral vermeye çalıştı. Velilerin heyecanlı bekleyişi gün boyu devam ederken, öğrencilerine destek mesajları verdikleri görüldü.

Çocuğu sınava giren velilerden Ali Karagöz ise duygularını, “Öğrenciler bu sınav için çok emek verdi, inşallah herkes emeğinin karşılığını alır. İçeride çocuklarımız heyecanlı, biz dışarıda onlardan da fazla heyecanlıyız. Elbette önemli bir sınav ama sonuç biraz da nasip işi” sözleriyle dile getirdi.