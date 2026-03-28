Denizli genelinde sabah saatlerinden bu yana etkisini artıran kuvvetli rüzgar, şehirde ciddi aksamalara ve hasara yol açtı. Kent merkezinde fırtınanın şiddetiyle bulvar ve caddelerdeki ağaçlar yerinden sökülerek yollara ve park halindeki araçların üzerine devrildi.

Fırtınanın en çok hissedildiği Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde bazı ev ile iş yerlerinin çatıları uçtu. Adalet Mahallesi'nde bir sitede uçan çatı parçaları araçlarda hasara neden olurken, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın ise cam balkonu ve çatısı zarar gördü.

Fırtınanın ilginç görüntülerinden biri Pamukkale Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bahçesinde yaşandı. Bahçede sergilenen uçağın üzerine devrilen ağaç, uçağa zarar verdi.

İhbarların ardından itfaiye ekipleri riskli bölgeleri güvenlik şeridine alırken, belediye ekipleri devrilen ağaçları kaldırmak için seferber oldu. Güvenlik gerekçesiyle Bağbaşı Yaylası teleferik hattı ve Denizli Kayak Merkezi’nin faaliyetlerine geçici süreyle ara verildi.

MOTORLU KURYELERİN TRAFİĞE ÇIKIŞI YASAKLANDI

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğünden alınan veriler doğrultusunda kent genelinde etkisi sürecek yoğun fırtına nedeniyle motosiklet, elektrikli skuter ve motorlu kuryelerin trafiğe çıkışlarının yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, "Bu kapsamda çalışanların can ve mal emniyeti ile yol ve trafik güvenliğinin korunması amacıyla saat 20.00'ye kadar il merkezinde motorlu kurye faaliyetlerine ara verilmiştir." ifadeleri yer aldı.