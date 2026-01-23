Trafik kazaları engellenemiyor. Kaza, saat 04.00 sıralarında, Denizli-Uşak kara yolu Somak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Uşak yönüne giden Tolga Adalı (32) yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen Mustafa A.'nın kullandığı TIR'a arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobilde sıkışan sürücü Adalı ile yanındaki Osman Atlamaz, itfaiyeciler tarafından çıkarıldı. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Adalı ile Atlamaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Adalı ile Atlamaz'ın cenazeleri, otopsi için Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.